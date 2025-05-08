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İzmir’de Cumhurbaşkanı’na hakaret tutuklaması

DUVAR YAZILARI İÇİN TUTUKLAMA

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, duvarlara Cumhurbaşkanı’na hakaret içeren yazılar yazıldığına dair yapılan ihbar doğrultusunda, aralarında CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı’nın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı. 7 Mayıs gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren duvar yazıları yazıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri hemen harekete geçti.

ŞÜPHELİLER KIMILANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanan şüphelilerin, CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı M.D. ile birlikte A.D.B, B.İ. ve İ.S. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Cumhurbaşkanı’na hakaret ve kamu malına zarar verme suçlarından soruşturma açılan 4 şüpheli, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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