İzmir’de Davada Hükümler Bozuldu

İZMİR’DE CİNAYET DAVASINDA İSTİNAF KARARI

İzmir’in Buca ilçesinde, kaldırımda beklerken bir otomobilden açılan ateş sonucu 17 yaşındaki Yusuf Demir’in hayatını kaybetmesiyle ilgili davada baba Hasan Tımarlı’ya müebbet hapis cezası verilmesi ve oğlu Hakan Berke Tımarlı’ya 13 yıl 4 ay hapis cezası verilmesi kararı, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Baba ve oğlu, ilk derece mahkemesinde yeniden yargılanacak.

OLAY VE YARGILAMA SÜRECİ

Olay, 12 Mart 2024 tarihinde saat 23.00 sularında Barış Mahallesi 299 Sokak’ta gerçekleşti. Yusuf Demir, evlerinin önündeki kaldırımda 2 kuzeniyle beklerken, tanımadığı bir kişi tarafından otomobilden kendisine ateş açıldı. Demir, başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, saldırgan otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine hastaneye kaldırılan Demir, kurtarılamadı ve ertesi gün İzmir’de defnedildi.

ŞÜPHELİLER VE İFADELER

Olayla ilgili yapılan soruşturma kapsamında Hasan Tımarlı ve oğlu Hakan Berke Tımarlı gözaltına alındı ve tutuklandı. Tımarlı’nın kardeşi Ö.T. ise serbest bırakıldı. Ö.T., ifadesinde, “Yusuf Demir’in ölümüyle ilgili herhangi bir dahlim yok. Ağabeyim Hasan olayı öğrenince oğlu Hakan’ı da alarak olay yerine geldi. Bu sırada tabancanın patlaması sonucu Yusuf Demir’in ölmesine neden oldu” dedi. Hasan Tımarlı ise ifadesinde “Kardeşimin birileriyle tartıştığını öğrendim ve oğlu Hakan’ı çağırdım. Olaydan önce ruhsatsız tabancamı aldım. Şarjör takarken tabanca patladı” şeklinde konuştu.

DAVA VE CEZALAR

Savcılık, şüphelilerin silahın kaza sonucu patladığını belirtmesine rağmen olayın gidişatının detayları doğrultusunda kasten öldürme suçu kapsamında dava açtı. İlgili cezalar, İzmir 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde değerlendirildi. Hasan Tımarlı’ya cinayetten müebbet ve ruhsatsız silahtan 10 ay hapis cezası verildi, oğlu Hakan Berke Tımarlı’ya ise 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Cezalar, hem sanık avukatları hem de Demir’in yakınları tarafından itiraz edildi.

GERÇEK YAŞIN ARAŞTIRILMASI

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Demir’in gerçek doğum tarihinin araştırılması gerektiğine karar verdi. Daire, Yusuf Demir’in doğum tarihinin 28 Haziran 2006 olmasına karşın nüfusa 7 Eylül 2007’de kaydedildiğini ve maktulün anne ve babasının evlenme tarihinin de bununla örtüştüğünü belirtti. Bu hususlar ışığında, Demir’in gerçek yaşının belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Baba ve oğlu Tımarlı, şimdi yeniden yargılanmak üzere ilk derece mahkemesine dönecek.