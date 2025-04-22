İzmir’de DEAŞ Operasyonu: 13 Gözaltı

İZMİR’DE DEAŞ OPERASYONU

İzmir’de silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında örgüt üyeleriyle bağlantılı kişilerin eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için harekete geçildi. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan ve terör örgütüne finansman sağladığı belirlenen 12’si Suriyeli olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

OPERASYON VE ELE GEÇİRİLENLER

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, şüphelilerin evlerinde 1 milyon 361 bin lira, bir miktar altın ve dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.