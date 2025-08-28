Haberler

İZMİR’de DEAŞ Operasyonu, 9 Gözaltı

İZMİR’DE DEAŞ OPERASYONU

İzmir’de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, DEAŞ silahlı terör örgütüne dair kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Daha önce çatışma bölgelerinde ve örgüt adına faaliyet gösteren 7 Suriyeli vatandaş ile örgüt propagandası yapan 3 Türk vatandaşı için gözaltı kararı alındı.

OPERASYON DETAYLARI

Bugün sabah erken saatlerde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi ve bu süreçte 9 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Bu tür operasyonlar, terörle mücadele çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Seyyar Satıcı Kadına Çarparak Kaçtı

Beyoğlu'nda bir seyyar satıcı, kadının domatesin kilosunu az verdikçe tartışma çıkardı ve ardından kadının aracına çarparak kaçtı. Güvenlik kameraları olayı kaydetti.
Taha Akgül’ün Dedesinin Cenaze Töreni Yapıldı

Taha Akgül'ün dedesi Abdullah Akgül, Sivas'ta cenaze töreniyle defnedildi. Törene Akgül’ün ailesi ve spor dünyasından birçok kişi katıldı.

