İZMİR’de DEAŞ Operasyonu, 9 Gözaltı

İZMİR’DE DEAŞ OPERASYONU

İzmir’de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, DEAŞ silahlı terör örgütüne dair kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Daha önce çatışma bölgelerinde ve örgüt adına faaliyet gösteren 7 Suriyeli vatandaş ile örgüt propagandası yapan 3 Türk vatandaşı için gözaltı kararı alındı.

OPERASYON DETAYLARI

Bugün sabah erken saatlerde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi ve bu süreçte 9 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Bu tür operasyonlar, terörle mücadele çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.