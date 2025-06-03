İzmir’de Deprem Oldu Mu? 5.8 Şiddet

IZMIR’DE DEPREM OLDU MU?

3 Haziran sabah saatlerinde İzmir ve çevresinde hissedilen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Özellikle sosyal medyada “3 Haziran depremi ne zaman oldu?” ve “Kaç şiddetinde meydana geldi?” gibi sorular sıkça yer aldı. AFAD, deprem hakkında ilk açıklamayı yaptı. Peki, İzmir’de deprem yaşandı mı?

DEPREM BİLGİLERİ VE ŞİDDETİ

Akdeniz ve Ege Denizi’nde meydana gelen deprem hareketliliği devam ediyor. AFAD Deprem Dairesi verilerine göre, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Saat 02.17’de olan bu sarsıntı, İzmir, Muğla, Denizli ve Antalya çevresinde hissedildi. AFAD’ın verilerine göre depremin derinliği 67,91 kilometre olarak kaydedildi.

İÇİŞLERİ BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “ilk belirlemelere göre yerleşim bulunan binalarda yıkım olmadığını” duyurdu. Panik atak nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki Afranur Günlü ismindeki çocuğu da açıkladı. Bakan Yerlikaya’nın ifadeleri dikkat çekici; “Muğla Marmaris’te 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, valimizin koordinasyonunda AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir. Depremde Fethiye’de panik atak nedeniyle, 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir.” Ayrıca, Muğla ve ilçelerinde panik sonucunda yüksekten atlama durumu nedeniyle 69 vatandaşın tedavi altında olduğu ve 14 kişinin mahsus tedavi edildiği açıklandı. 8 kişinin ayakta tedavi edilerek taburcu olduğu belirtilirken, 46 kişinin de acil serviste tedavileri devam ediyor. “Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.” ifadeleriyle, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dilekleri sunuldu.