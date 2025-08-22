İzmir’de Diş İmplantı Akciğere Kaçtı

AKCİĞERDE YABANCI CİSİM BULUNDU

İzmir’de öksürük ve balgam sorunları nedeniyle hastaneye başvuran 63 yaşındaki emekli Çetin Urcan’ın akciğerine diş implantı kaçtığı tespit edildi. Urcan, 15 gün önce yaptırdığı diş implantı sırasında implantın akciğere kaçtığını öğrendi. Uzunluğu 2 santimetre olan bu implant, kapalı bir yöntemle çıkarıldı. Öksürük şikayetleri artan Urcan, daha önceki diş tedavisinin ardından rahatsızlığının düzelmemesi üzerine İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi’ne başvurdu.

HASTANENİN TANI VE TEDAVİ SÜRECİ

Çetin Urcan’ın çekilen röntgeninde akciğerinde yabancı bir cisim görüldü. İlgili sağlık ekibi, sağ alt akciğer kısmına kaçan diş implantını kapalı yöntemle çıkardı. Sağlık durumu üzerinde etkili olan sinüzit hastalığı ve sigara kullanımı nedeniyle başlangıçta öksürük şikayetlerini önemsemeyen Urcan, “Diş implantı yaptırdığımdan beri öksürüğüm iyileşmedi ve hep devam etti. Öksürürken soluk borusuna gitmiş parça olduğunu sonradan anladım. Röntgen görüntülemesiyle durum anlaşıldı ve tedavi sürecine başlandı. Şimdi iyiyim” şeklinde açıklandı.

HASTA VE HEKİM GÖRÜŞLERİ

İEÜ Medical Point Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Hakkı Ulutaş, akciğerlere kaçan yabancı cisimlerin ciddi harabiyetlere neden olabileceği konusunda bilgi verdi. Ulutaş, “Diş implantı yapılırken hastamızın dişi aspir ediliyor, ancak o anda fark edilmiyor. Yavaş yavaş akciğer harabiyeti gelişiyor ve hasta göğüs hastalıklarına başvuruyor. Yabancı cisim tespit edildiği için hemen operasyon gerçekleştiriyoruz. Bronkoskopi işlemiyle bu parçayı çıkardık.” diye belirtti.

ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ

Ulutaş, yabancı cisimlerin uzun süre akciğerde kalmasının ciddi hasarlara yol açabileceğini özellikle vurguladı. Küçük çocukların bu tür durumlarla sık karşılaşabileceğini hatırlatan Ulutaş, “Bu implantın ciğere kaçması normal değil. Küçük çocuklar, ellerine aldıkları her şeyi ağızlarına atabildikleri için bu durumlarla karşılaşabiliyorlar. Erken başvuru sayesinde akciğeri zarara uğratmadan tedavi ettik.” sözlerini ekledi.