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İzmir’de Dördüncü Gün Çöpler Toplanmadı

GREVE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi sürecinin tıkanması sonucu başlayan grev, dördüncü gününde devam ediyor. Bu grev, İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de toplamda 23 bin çalışanın katılımıyla gerçekleşiyor. Çöp toplama hizmetinin durması, İzmir’in merkezi ve yoğun caddelerinde çöp birikintilerinin ortaya çıkmasına neden oluyor.

ÇÖP TOPLAMA HİZMETİNDE AKSAMALAR

Grev sebebiyle temizlik hizmetleri ve ulaşımda ciddi aksilikler yaşanıyor. 28 Mayıs gecesi başlayan bu grev ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki alanlarda çöpler toplanmamaya başladı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan Alsancak’taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi, çöp konteynerlerinin çevresinde çöp torbaları ve atıklarla dolup taşmasıyla dikkat çekiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın gün içerisinde konuyla ilgili bir basın açıklaması yapacağı bilgisi yer alıyor.

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