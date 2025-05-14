İzmir’de Dorukhan Büyükışık’ın Ölü Bulunması

DAVADA HAZIRLIK AŞAMASI

İzmir’de 2018 yılında meydana gelen Dorukhan Büyükışık’ın ölümüne ilişkin 5 şüpheli hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava süreci başlatıldı. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu olan 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018’de kendi evine yakın bir inşaat şantiyesinde ölü olarak bulundu. Olay başlangıçta ‘intihar’ olarak perde arkasında kalırken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı dosyanın tekrar açılmasına karar verdi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Olay yeri ile ilgili kayıtlar incelenmeye başlanırken, 2018’de 112’ye yapılan ihbarın sahibinin kimliği de belirlendi. Soruşturma çerçevesinde, olayın yaşandığı şantiyede 27 metre yükseklikten düşme ihtimali uzman ekipler tarafından değerlendirildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu görevli ekipleri, olay yerinde teknik analizler gerçekleştirirken, Büyükışık’a ait cep telefonundaki parmak izleri ve dijital veriler de araştırma kapsamında incelendi. Ayrıca, Büyükışık’ın elektronik posta yazışmaları ve kıyafetleri üzerindeki kriminal deliller de dosyaya eklendi.

İFADELERDEKİ ÇELİŞKİLER

Yapılan incelemeler sonucunda, Dorukhan Büyükışık’ın aracılığıyla şantiyeye giriş yaptığı ve bekçi kulübesinin yakınındaki yoldan inşaat alanına girdiği tespit edildi. Olay anında şantiyede bekçiler H.K., H.A., T.Ç. ile işçi B.Ç.’nin bulunduğu, ayrıca yakın bölgede bekçi A.G.’nin de yer aldığı belirlendi. Soruşturma sırasında şüphelilerin verdikleri ifadelerin çelişkili olduğu ve ölümün yüksekten düşme ile uyumsuz bulunduğu ortaya çıktı. Büyükışık’ın sırt bölgesine sert bir cisimle vurulduğu ve ardından cesedin bulunduğu noktaya taşımış olabileceği düşünülüyor. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, olay yerinde bulunan şüphelilerin birlikte hareket ederek Dorukhan Büyükışık’ı kasten öldürdükleri kanaatine vardı. H.K., H.A., T.Ç., B.Ç. ve A.G. hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayrıca olayın ardından 8 polis memuru hakkında ‘Görevi kötüye kullanma’ suçundan başka bir dava süreci başlatıldığı bildirildi.