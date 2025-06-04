İZMİR’de Dorukhan Büyükışık’ın Ölümüyle İlgili Detaylar

2018 YILINDAKİ ÖLÜM DAVASIYLA İLGİLİ YENİ DETAYLAR

İzmir’de 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde Dorukhan Büyükışık’ın (26) ölü bulunmasıyla ilgili 5 şüpheli hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada iddianamede yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. İddianamede, Dorukhan’ın ilk bulunduğu andaki durumunun düşme ile oluşabilecek doğal bir durum olamayacağı; ölümün, maktulün sırtına sert ve etkili bir aletle vurulmasıyla gerçekleştirildikten sonra cesedin belirlenen yere konulmuş olabileceği ifade ediliyor. Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan, 13 Mayıs 2018’de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Olay başlangıçta ‘intihar’ olarak kaydedilmişken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya tekrar açıldı.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİNDEKİ ÇELİŞKİLER

Olayla ilgili olarak şantiyede bekçi olan H.K. (68), H.A. (76), T.Ç. (40), işçi B.Ç. (46) ve yakın bir alanın bekçisi A.G. (76) hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldığı kaydediliyor. İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede önemli ayrıntılara yer veriliyor. Yapılan soruşturmalarda, dorukhanın aracını park ettikten sonra H.K.’nin bulunduğu bekçi kulübesinin yanındaki yoldan geçerek inşaat alanına girdiği belirtildi. İddianamede, şüphelilerin farklı tarihlerdeki ifadeleri arasında çelişkiler bulunduğuna dikkat çekildi.

SANIKLARIN BEYANLARI VE YETERSİZ GÖRÜNTÜLER

Sanıkların bazı beyanlarında “olay anında bağırtı şeklinde insan sesi ve gürültü duyduklarını, ancak yaptıkları arama ve gözlemlerine rağmen herhangi bir olumsuzluk tespit edemediklerini” bildirdikleri yer alıyor. Ancak inşaat alanının kendi kontrollerinde ve dış dünyadan izole olması ve bazı köpeklerin bile aramalara katılması, bu tür seslerin tespit edilememiş olmasını hayatın olağan akışına aykırı olarak değerlendiriliyor. Dorukhan’ın ölüm anına dair görüntülerin olmaması, icrai davranışların hangi şüpheli tarafından nasıl gerçekleştiğinin belirlenememesine neden oluyor.

ÖLÜM NEDENİNE İLİŞKİN BULGULAR

Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporlara göre, Dorukhan’ın cesedindeki bulguların yüksekten düşme ile uyumlu olmasına rağmen, bu olayda başka birinin etkisi olup olmadığının adli soruşturma ile aydınlatılabileceği vurgulanıyor. Ethem Büyükışık tarafından sunulan raporda, ölümün yüksekten düşme ile uyumlu olmadığını belirtildiği ifade ediliyor. İddianamede, cesedin sırt üstü yatış pozisyonunun düşme sonucu oluşan doğal bir durum olamayacağı kaydediliyor.

DELİLLER VE SANIKLARIN İFADELERİ

İddianamede, Dorukhan’ın vücudunda açık bir yara ya da bölgelerinde kemik kırığı olmaması, yalnızca sırt sağ bölgesinde dikey şekilde kosta kırıkları bulunması, ölümün yüksekten düşme ile gerçekleşmediğine dair şüpheleri güçlendiriyor. Öldürme eyleminin olay mahallinde bulunan şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği anlaşılırken, bu bağlamda yapılan delil değerlendirmelerinin yargılama makamı olan mahkemeye ait olduğu belirtildi. İddianamede sanıkların ifadelerine de yer verilerek, şantiyede bekçi olarak görevli A.G.’nin olay sırasında alanda bulunduğu ve durumu sonradan telefonla öğrendiği, bekçi H.K.’nin dışarıdan gelen ses üzerine etrafta araştırma yaptığını, bekçi T.Ç.’nin de olayı sonradan öğrendiğini belirttiği vurgulanıyor.