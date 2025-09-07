Haberler

İzmir’de Drift Yapan Sürücü Ceza Aldı

İZMİR’DE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

İzmir’de otomobiliyle drift yapan bir sürücüye önemli bir ceza verildi. C.A. isimli şüpheli, Urla ilçesinde dün sabah erken saatlerde, 35 CNS 735 plakalı otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye soktu. Olay, saat 10.20 civarında gerçekleşti.

CEZA UYGULANDI VE ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

İzmir Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüyü tespit edip gözaltına aldı. C.A. için toplamda 46 bin 392 TL miktarında para cezası uygulandı ve aynı zamanda aracı trafikten men edildi. Drift anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi.

