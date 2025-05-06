İzmir’de Dronla Uyuşturucu Sevkiyatı Yapıldı

İZMİR’DE UYUŞTURUCU SEVKİYATI DURDURULDU

İzmir’in Menemen ilçesinde dron aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapan iki şüpheli, polisin başarılı operasyonuyla yakalandı. Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, Sasalı-Seyrek-Günerli bölgesinde uyuşturucu ile ilgili yapılan ihbarlar doğrultusunda hemen harekete geçti.

DROPNUN DÜŞÜRÜLMESİ VE YAKALAMA

Bölgede bulunan sivil ekipler, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan dronu havadayken vurup düşürdü. Operasyon sonucunda, 26 yaşındaki Ö.G.T. ve 26 yaşındaki D.G., yanlarında dron ekipmanları ve uyuşturucu maddelerle birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldığı ve mahkeme tarafından tutuklandığı belirtildi.