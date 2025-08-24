İzmir’de Düğün Konvoyu Trafiği Engelledi

Düğün Konvoyunun Trafiği Engellemesi

İzmir’in Konak ilçesinde bir düğün konvoyu, trafiği durdurarak dans ederek eğlendi. Sosyal medya üzerinde yayımlanan görüntüler sonrasında polis ekipleri devreye girdi ve sürücüye 2 bin 979 TL para cezası uyguladı. Olay, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndaki Karantina alt geçidinde gerçekleşti. Düğün konvoyundaki araçlar, yolun trafiğe kapatarak dans ederken, diğer sürücüler bu duruma tepki gösterdi. Yaşanan olaylar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Polis Ekiplerinin Harekete Geçmesi

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından sürücülerin tespiti için polis ekipleri çalışmaya başladı. Trafiği aksattığı belirlenen sürücü T.Ş., emniyete çağrıldı. T.Ş.’ye, “Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak, kişilere zarar verecek şekilde keyfi ve kasıtlı davranışlarla trafik akışını engellemek, geçiş önceliği olanlara yol vermemek ve trafik güvenliğiyle ilgili kurallara uymamak” gerekçesiyle 2 bin 979 TL idari para cezası kesildi. Bununla birlikte T.Ş. hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem de başlatıldığı öğrenildi.