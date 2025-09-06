Haberler

İzmir’de Düğün Salonunda Kavga Çıktı

İKİ GRUP ARASINDAKİ TARTIŞMA BÜYÜYOR

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavga, adeta bir meydan muharebesine dönüşüyor. Olay, gece saatlerinde Sevgi Mahallesi’nde yer alan düğün salonu çıkışında gerçekleşiyor.

KAVGA CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLİYOR

Edinilen bilgilere göre, düğün esnasında iki grup arasında neden olduğu bilinmeyen bir tartışma ortaya çıkıyor. Kısa süre içerisinde büyüyen bu tartışma, yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüşüyor. Kavga esnasında yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ng Afyon Motofest Etkinliği Devam Ediyor

Afyonkarahisar'daki NG Afyon MotoFest'te dördüncü gün, Samida, Hakkı Bulut ve Nilüfer'in performanslarıyla renklendi. Hakkı Bulut'a 'Ustalara Vefa Gecesi' ödülleri verildi.
Haberler

Çorlu’da Motosikletle Panelvan Çarpıştı

Tekirdağ Çorlu'da panelvan minibüsle çarpışan motosiklet kaza yaptı. Sürücü ve yolcusu yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.