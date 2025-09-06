İzmir’de Düğün Salonunda Kavga Çıktı

İKİ GRUP ARASINDAKİ TARTIŞMA BÜYÜYOR

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavga, adeta bir meydan muharebesine dönüşüyor. Olay, gece saatlerinde Sevgi Mahallesi’nde yer alan düğün salonu çıkışında gerçekleşiyor.

KAVGA CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLİYOR

Edinilen bilgilere göre, düğün esnasında iki grup arasında neden olduğu bilinmeyen bir tartışma ortaya çıkıyor. Kısa süre içerisinde büyüyen bu tartışma, yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüşüyor. Kavga esnasında yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüleniyor.