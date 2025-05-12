İzmir’de Ebelere Yeni Eğitimler Düzenlendi

EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

İzmir’de, kamu hastanelerinde görev yapan ebelere odaklanan bir eğitim programı düzenleniyor. Bu program, normal doğum süreçlerinde bilgi ve becerilerin güçlendirilmesi amacı taşıyor. Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı’nın “Normal Doğum Eylem Planı” ve “Ebelik Eğitimlerinin Güçlendirilmesi” çalışmaları çerçevesinde hazırlanmış ilk eğitim İzmir Şehir Hastanesinde gerçekleştiriliyor.

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin Çeber Turfan, sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek için katkıda bulunmaya devam edeceklerini söylüyor. Program Koordinatörü ve Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman Soğukpınar ise, 5 gün süren eğitimlerde “Anne Dostu” uygulamalar konusunda geniş kapsamlı içerik sunulduğunu belirtiyor. Soğukpınar, kamu hastanelerinde görevli ebelere, doğum salonu ünitesindeki görevlerinde daha güvenli ve kanıta dayalı uygulamaları benimsemeyi hedeflediklerini vurguluyor.