İzmir’de Eğitim Uçağı Düşüşü Gerçekleşti

İZMİR VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

İzmir’in Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi’nde meydana gelen eğitim uçağı kazasıyla ilgili İzmir Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitim uçağı, Torbalı ilçesi Kırbaş Mevkiinde 03.09.2025 (bugün) sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu’nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Kaza ile ilgili inceleme ve tahkikat sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

KAZA İLE İLGİLİ DETAYLAR

Olayın ardından, uzman ekipler hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti ve durumla ilgili ilk tespitler yapıldı. Ne yazık ki kazada hayatını kaybeden pilotun kimliği belirlendi. Açıklama, yaşanan trajedinin derin üzüntüsünü de içeriyor.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Kazanın nedenleri ile ilgili soruşturma ve incelemeler, ilgili otoriteler tarafından titizlikle sürdürülüyor. Kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından ilerleyen süreçte daha fazla bilgi paylaşılacağına vurgu yapıldı.