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İzmir’de Elektrik Kesintileri Açıklandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

İzmir’de elektrik kesintilerinin geçmişi inceleniyor. GEDİZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan duyuruya göre, 18 Nisan günü İzmir’in farklı ilçelerinde belirli zaman dilimlerinde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Kesintilerin meydana geleceği ilçeler ve mahalleler resmi olarak belirtildi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ NEREDE OLACAK?

İzmir’de hangi ilçelerde, hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacağına dair detaylar araştırılıyor. Elektriğin ne zaman geri geleceği soruları sıkça soruluyor. Kesintilerin yaşanabileceği bölgelerin listesi ve bununla ilgili bilgileri öğrenmek için takipte kalın. İzmir genelinde kesintiler hakkında net bilgilerin ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.

KESİNTİLERİN DETAYLARI

İzmir’deki elektrik kesintileri listesi güncelleniyor ve resmi kaynaklar aracılığıyla açıklanıyor. Şu an için kesintilerin hangi saatler arasında olacağı ve etkilenebilecek mahalleler hakkında bilgi almak isteyenlerin dikkatli bir şekilde resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor. Bu konu, İzmir’de yaşayanlar için oldukça önemli bir konu.

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