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İzmir’de Elektrik Kesintileri Açıklandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI SÜRECEK

İzmir’de elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. GEDİZ Elektrik Dağıtım şirketinden alınan bilgilere göre, 13 Mayıs’ta İzmir’in farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. Bu durum, vatandaşları etkileyecek.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağına dair detaylar da kesinleşti. Elektrik kesintilerinin hangi mahalleleri kapsadığı ve ne zaman sona ereceği gibi bilgiler üzerinde çalışılıyor. İzmir’de beklenen elektrik kesintileriyle ilgili tam liste ve zamanları araştırılıyor.

DETAYLAR İÇİN TAKİP EDİN

İzmir’de ne zaman elektrik geleceği ve detaylı bilgiler için gelişmeleri takip etmek önem taşıyor. Elektrik kesintileriyle ilgili güncel bilgilere ulaşmak, herkes için gereken bir konu.

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