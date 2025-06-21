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İzmir’de Elektrik Kesintileri Açıklandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE GEDİZ AÇIKLAMALARI

İzmir’deki elektrik kesintileri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin yaptığı açıklamaya göre, 21 Haziran tarihinde İzmir’in farklı ilçelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri gerçekleşecek. Bu kapsamda, hangi ilçelerde ve hangi mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağı hakkında bilgi veriliyor. Kullanıcılar, İzmir’de ne zaman elektriklerin geri geleceği konusunda merak içinde.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İzmir’de yaşanacak elektrik kesintilerine dair bilgiler detaylı bir şekilde paylaşılmakta. Kesintilerin hangi bölgeleri etkileyeceği hakkında açıklamalar yapılırken, İzmir elektrik kesintileri listesi de kamuoyuyla paylaşıldı. Bu bilgiler, vatandaşların planlarını yapabilmeleri için büyük önem taşıyor. Kesintilerin süresi ve yaşanacak olan mahallere yönelik detaylar da belirtilmekte.

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