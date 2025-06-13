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İzmir’de Elektrik Kesintileri Listesi Açıklandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRILIYOR

İzmir’de elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi hakkında araştırmalar devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi 13 Haziran tarihinde İzmir’in farklı ilçelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri meydana geleceğini açıkladı. Bu durum, elektrik hizmetinin sürekliliği açısından önemli bir konu oluşturuyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİNİN YAŞANACAĞI İLÇELER

Açıklamaya göre, İzmir’de elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler netleşti. İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceğiyle ilgili bilgiler detaylı olarak verilmekte. İzmir’deki elektrik kesintileri listesinin yayınlanması, bölgedeki vatandaşlar için bilinçli önlemler alınmasını kolaylaştırıyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI

İzmir’de yaşanacak elektrik kesintileri ile ilgili tüm detaylar, kesintinin süresi ve hangi mahallelerde olacağı gibi bilgiler, yerel halkın bilgilendirilmesi açısından önemli bir yer tutuyor. Elektrik kesintileri ile ilgili gelişmelerin anlık olarak takip edilmesi, vatandaşların hazırlıklı olmasını sağlıyor.

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