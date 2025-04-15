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İzmir’de Elektrik Kesintileri Listesi Yayınlandı

İZMİR’İN ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR AÇIKLAMA

İzmir’de elektrik kesintileriyle ilgili araştırmalar devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi, 15 Nisan günü İzmir’in bazı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri olacağını duyurdu. Bu durumda, “İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesilecek?” sorusu gündeme geliyor. Detaylar ise haberimiz içerisinde yer alıyor.

KESİNTİLERİN YAŞANACAĞI İLÇELER VE MAHALLELER

Yayınlanan listeye göre, İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belirlendi. Kesintilerin hangi bölgelerde olacağı ve ne zaman sonlanacağı ile ilgili bilgiler de net bir şekilde verildi. İzmir’de elektrik kesintisinin ne zaman kalkacağına dair ayrıntılar ise vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.

DETAYLAR VE GÜNCEL BİLGİLER

İzmir elektrik kesintileri hakkında gerçekleştirilen araştırmalar, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda güncelleniyor. GEDİZ Elektrik’in açıklamalarına ve kesinti listesine ulaşarak, İzmir’deki elektrik durumuna dair en güncel bilgilere erişebilirsiniz.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgisi Açıklandı

15 Nisan'da İstanbul'un Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Sultangazi ilçelerinde gün boyunca elektrik kesintileri meydana gelecek. Kesintilerin detayları ilgili yerlerde verilecek.
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Ankara’da Elektrik Kesintisi Bilgileri Yayınlandı

15 Nisan’da Ankara'nın Keçiören, Çankaya, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin süresi ve geri dönüş zamanı henüz netleşmedi.

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