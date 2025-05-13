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İzmir’de Elektrik Kesintileri Listesi Yayınlandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRILIYOR

İzmir’de elektrik kesintileri konusunda yapılan araştırmalar sürüyor. GEDİZ Elektrik Dağıtım şirketi, 14 Mayıs tarihinde İzmir’in çeşitli bölgelerinde değişik sürelerde elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. Bu durum, yerel halkı bilgilendirmek amacıyla ilan edilen kesinti programları ile ortaya çıkıyor.

İZBİRLİKTE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

İzmir’de elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler hakkında detaylı bilgiler veriliyor. İzmir halkı, hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağını ve elektriklerin ne zaman geri geleceğine dair bilgileri takip ediyor. Bu kapsamda, yaşanacak kesintilerin yerleri ve süreleri hakkında güncel bilgiler edinmek önem taşıyor. Elektrik kesintileri ile ilgili daha fazla detay, yapılan açıklamalarla halka ulaştırılıyor.

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