İzmir’de Elektrik Kesintileri Listesi Yayınlandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

İzmir’de elektrik kesintileriyle ilgili araştırmalar sürüyor. GEDİZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan duyuruda, 5 Haziran tarihinde İzmir’in çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağı bildiriliyor. Bu kapsamda, elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler hakkında detaylı bilgiler sağlanacak.

5 HAZİRAN’DA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK?

İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağı ve bu bölgelerde kesintinin ne zaman sona ereceği de merak ediliyor. Gediz Elektrik’in yayımladığı elektrik kesintileri listesine göre, belirli mahalleler etkileniyor. İzmir’de şirketin belirttiği kesinti programıyla ilgili ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ LİSTESİ YAYINLANDI

İzmir’de yaşanacak elektrik kesintileri için hazırlanan liste duyuruldu. Kesintilerin hangi tarihlerde ve hangi bölgelerde gerçekleşeceğiyle ilgili bilgiler, İzmir sakinleri için önem taşıyor. İzmir’de meydana gelecek elektrik kesintileriyle alakalı tüm detaylar haberimizde güncel olarak paylaşılıyor.