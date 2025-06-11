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İzmir’de Elektrik Kesintileri Yaşanacak

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI

İzmir’de elektrik kesintileri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş.’den yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran tarihinde İzmir’in farklı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin süresi ve bölgeleri hakkında bilgi almak isteyenler için detaylar sunuluyor.

HANGİ İLÇELERDE KESİNTİ OLACAK?

İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve ne zaman geri geleceği konusunda merak edenler için bilgiler netleşiyor. Kesintilerin yaşanacağı mahalleler de listeleniyor. Uzun süreli kesintilerin yanı sıra kısa süreli olanlar da bulunuyor. İzmir’deki elektrik kesintileri ile ilgili detaylı bilgi alarak planlarını bu doğrultuda yapan vatandaşlar, elektrik akışının ne zaman sağlanacağı ile ilgili bilgilere de erişebiliyor.

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