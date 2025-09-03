Haberler

İzmir’de Elektrik Kesintileri Yaşanacak

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

İzmir’de elektrik kesintileri ile ilgili araştırmalar sürüyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin yapmış olduğu açıklama doğrultusunda, 4 Eylül tarihinde İzmir’in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerle elektrik kesintileri meydana gelecek. Bu kesintilerin hangi ilçelerde ve mahallelerde gerçekleşeceği konusunda detaylar haberimizde bulunuyor.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

İzmir’de hangi bölgelerde elektrik kesintisi olacağına dair bilgiler detaylandırılırken, kesinti süresi ve bölgeleri de net bir şekilde sıralanıyor. Vatandaşlar, “İzmir’de elektrik ne zaman gelecek?” sorusuyla birlikte, elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri öğrenmek için haberimizi takip ediyor. İzmir elektrik kesintileri listesi yayımlandı ve ele alınan bölgelerle ilgili daha fazla bilgi sağlanıyor.

