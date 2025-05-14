İzmir’de Elektrik Kesintileri Yaşanacak

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA YAPILAN AÇIKLAMA

İzmir’de elektrik kesintileri üzerine GEDİZ Elektrik Dağıtım şirketinden açıklama yapıldı. 15 Mayıs tarihinde şehrin çeşitli bölgelerinde farklı süreler boyunca elektrik kesintileri olabiliyor. Bu kesintilerin hangi ilçelerde gerçekleşeceği ve hangi mahallelerin etkileneceği hakkında araştırmalar yapılıyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Kesintilerin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler hakkında detaylar paylaşılıyor. İzmir halkı, “İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesilecek?” ve “İzmir’e elektrik ne zaman gelecek?” gibi sorulara yanıt arıyor. Elektrik kesintileri listesinin tamamı yayınlandı ve şimdi detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için önemli bilgiler sunuluyor.