İzmir’de Elektrik Kesintisi Bekleniyor

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

İzmir’de elektrik kesintileri ile ilgili olarak araştırmalar sürüyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül tarihinde İzmir’in farklı ilçelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu durum, vatandaşların günlük yaşamını etkileyebileceği için detaylı bilgi veriliyor.

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK?

İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve süreçler hakkında bilgi verildi. Kesintilerin yaşanacağı mahalleler de açıklandı. Vatandaşlar, özellikle hangi ilçelerin etkileneceğini ve elektriklerin ne zaman geri geleceğini merak ediyor. Elektrik kesintileri listesi yayınlandı ve İzmir’deki tüm detaylar meraklılarıyla paylaşılıyor.

ÖNEMLİ

A Mili Takım, İspanya Maçına Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu mücadelesi için İspanya ile yapılacak maç öncesi Konya'da antrenman yapmaya başladı.
Zagreb’de Ayasofya Fotoğrafları Sergisi Açıldı

Hırvatistan'ın Sisak kentindeki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde "Ayasofya Fotoğrafları" sergisi açıldı. Sanatçı İzzet Keribar ve Mehmet Özçay'ın eserleri sergilendi.

