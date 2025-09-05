İzmir’de Elektrik Kesintisi Bekleniyor

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

İzmir’de elektrik kesintileri ile ilgili olarak araştırmalar sürüyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül tarihinde İzmir’in farklı ilçelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu durum, vatandaşların günlük yaşamını etkileyebileceği için detaylı bilgi veriliyor.

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK?

İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve süreçler hakkında bilgi verildi. Kesintilerin yaşanacağı mahalleler de açıklandı. Vatandaşlar, özellikle hangi ilçelerin etkileneceğini ve elektriklerin ne zaman geri geleceğini merak ediyor. Elektrik kesintileri listesi yayınlandı ve İzmir’deki tüm detaylar meraklılarıyla paylaşılıyor.