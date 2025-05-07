İzmir’de Elektrik Kesintisi Bilgilendirmesi

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

İzmir’de elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisiyle ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin yaptığı açıklamaya göre, 8 Mayıs tarihinde İzmir’in farklı bölgelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. Bu durum, şehirde yaşamı etkileyebiliyor.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkında bilgi veriliyor. Kesintinin hangi bölgelerde olacağı ve ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İzmir halkı için önemli bir konu olan elektrik kesintisiyle ilgili güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.

İZMİR’DE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler hakkında detaylı liste yayınlandı. Bu kapsamda, İzmir’de hangi ilçelerde ve mahallelerde kesinti olacağı bilgileri paylaşıldı. Elektriklerinin ne zaman geri geleceği ise vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor.