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İzmir’de Elektrik Kesintisi Bilgilendirmesi

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRMALARI YAPILIYOR

İzmir’de elektrik kesintileri konusunda araştırmalar devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamalara göre, 8 Mayıs tarihinde İzmir’in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. Bu durum, birçok vatandaşın günlük yaşamını etkileyebiliyor.

KESİNTİLERİN YAŞANACAĞI İLÇE VE MAHALLELER

İzmir’de elektrik kesintileri yaşanacak ilçeler ve mahaller hakkında detaylar ortaya çıkıyor. Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağı ve İzmir’e elektriğin ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haberin detayı ilerleyen günlerde daha netleşecek.

İzmir’deki elektrik kesintileri ile ilgili liste ise ayrıca paylaşılacak. Bu nedenle vatandaşların gelişmeleri takip etmesi gerekiyor.

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