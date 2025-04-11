İzmir’de Elektrik Kesintisi Bilgileri Paylaşıldı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRMALARI YAPILIYOR

İzmir’de elektrik kesintisiyle ilgili araştırmalar sürüyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin yaptığı açıklama doğrultusunda, 12 Nisan tarihinde İzmir’in çeşitli bölgelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri meydana gelecek. Bu kapsamda İzmir’deki kesintilere dair detaylı bilgiler paylaşılıyor.

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK?

İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve bu ilçelerdeki mahalleler hakkında bilgiler verilmektedir. Elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceği ve hangi bölgelerde olacağı gibi detaylar merak ediliyor. İzmir sakinleri için bu konu oldukça önem taşıyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR DETAYLI BİLGİLER

İzmir’de elektrik kesintileri listesi çeşitli mahalleleri kapsıyor. Özellikle hangi ilçelerde elektrik kesileceği, bu kesintilerin süreleri ve yeniden elektrik alımıyla ilgili gelişmeler halk arasında araştırılıyor. İzmir’deki sakinler, bu kesintiler hakkında güncel bilgileri takip ediyor.