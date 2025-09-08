İzmir’de Elektrik Kesintisi Bilgileri Var

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRILMAKTADIR

İzmir’de elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin yaptığı açıklamaya göre, 9 Eylül tarihinde İzmir’in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. Bu kapsamda kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkında detaylar haberimizde bulunuyor.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Kesintinin etkilediği bölgeler arasında yer alan İzmir, yurttaşların merakla beklediği elektrik kesintileri listesine ulaştı. Bugün içinde İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve ne zaman elektriklerin geleceği gibi sorular da yanıt buluyor. İzmir’de elektrik kesintilerinin detayları haberimizin devamında yer alıyor.