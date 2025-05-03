Haberler

İzmir’de Elektrik Kesintisi Bilgileri Yayınlandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR ARAŞTIRMALAR YAPILIYOR

İzmir’de elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin yaptığı açıklamaya göre 4 Mayıs günü İzmir’in farklı ilçelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

Kesintilerin Yaşanacağı İLÇELER VE MAHALLELER

İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler ve mahalleler açıklandı. Bu bilgileri öğrenmek isteyenler için ayrıntılı kesinti listesi sunuluyor. İzmir’de yaşanacak elektrik kesintileriyle ilgili güncel gelişmeleri takip etmek oldukça önemlidir. Elektrik kesintilerinin detayları ve ne zaman sonlanacağı ile ilgili veriler, kullanıcılar için sağlanıyor.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ LİSTESİ YAYINLANDI

İzmir elektrik kesintileriyle ilgili son durumu öğrenmek isteyenler için kesintilerin listesi de yayınlandı. Bu liste sayesinde İzmir’de yaşayan vatandaşlar hangi problemlerin olabileceği konusunda bilgilendiriliyor. Elektrik dağıtım hizmeti ile ilgili tüm gelişmeler anbean takip ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hakkari’de İki Pikap Çarpıştı, 8 Yaralı

Hakkari'nin Sere Solan bölgesinde iki pikabin çarpışması sonucunda 8 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Haberler

Azzam El-Ahmed FkÖ Genel Sekreteri Oldu

Filistin Kurtuluş Örgütü, Azzam el-Ahmed'i yeni Genel Sekreter olarak atarken, eski sekreter Hüseyin eş-Şeyh Filistin Devlet Başkan Yardımcılığına getirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.