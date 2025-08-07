İzmir’de Elektrik Kesintisi Bilgisi Açıklandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

İzmir’de elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre 8 Ağustos’ta İzmir’in çeşitli ilçelerinde değişken sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek.

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK?

Bu kapsamda, yurttaşlar İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını ve ne zaman elektrik gelecek merak ediyor. Kesinti listesinde yer alan ilçeler ve mahalleler detaylı olarak paylaşılmakta. İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler hakkında bilgi almak için haberimizde kalmaya devam edin.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ DETAYLARI

Kesinti süreçleri ile ilgili güncel bilgileri alarak planlamalarınızı yapabilirsiniz. İzmir’deki elektrik kesintileri listesi yayınlandı ve üzerindeki incelemeler sürüyor. Bilgiler dahilinde İzmir’de, kesintilerin etkilediği alanlar net olarak belirlenmiş durumda.