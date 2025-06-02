İzmir’de Elektrik Kesintisi Bilgisi Paylaşıldı

İZMİR ELECTRİK KESİNTİSİ VE GEDİZ KESİNTİLERİ ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

İzmir’de elektrik kesintisiyle ilgili incelemeler sürüyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin yaptığı açıklamalara göre 3 Haziran tarihinde İzmir’in bazı bölgelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. Bu durum, çeşitli ilçelerde elektrik arzını etkileyebiliyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

İzmir’deki elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeleri ve mahalleleri belirlemek için çalışmalar yapılıyor. Detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler için İzmir elektrik kesintisi listesi yayımlandı. İzmir’deki elektrik kesintileri ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca, “İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir’e elektrik ne zaman gelecek?” gibi soruların yanıtlarına ulaşmak için takipte kalmanızda fayda var.