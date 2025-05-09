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İzmir’de Elektrik Kesintisi Bilgisi Var

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRMALARI YAPILIYOR

GEDİZ Elektrik Dağıtım şirketinden gelen bilgilere göre, İzmir’de 9 Mayıs günü çeşitli ilçelerde farklı sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintisinin nedenleri hakkında detaylar açıklanırken, kesintinin etkileyeceği yerler hakkında bilgi veriliyor.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Yapılan açıklamalara göre, İzmir’de elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler listesi yayımlandı. İzmir’deki vatandaşlar, hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağını ve elektriğin ne zaman geri geleceğini merak ediyor. Kesintilere dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ LİSTESİ

İzmir elektrik kesintileri listesi açıklandı. Bu kapsamda, kesintilerin yaşanacağı bölgelerin detaylı bir listesi izleyicilere sunuluyor. İzmir’de meydana gelecek elektrik kesintileri ile ilgili gelişmeler, halkın bilgi almasını sağlıyor.

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