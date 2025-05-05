İzmir’de Elektrik Kesintisi Bilgisi Var

İZMİR’DEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN DETAYLARI AÇIKLANDI

İzmir’de elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi 6 Mayıs tarihinde şehrin çeşitli bölgelerinde farklı süreli elektrik kesintileri olacağını duyurdu. Bu kesintiler, İzmir’in farklı ilçelerinde ve mahallelerinde gerçekleşecek.

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK?

İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve bu kesintilerin ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin sağladığı bilgilere göre, kesintilerin yaşanacağı mahalleler de yine açıklamalarda yer alıyor. İzmir halkının bu durumdan etkilenmemesi için gereken önlemler alınıyor.

KESİNTİLERİN YAŞANACAĞI MAHALLELER VE ZAMANLAR

Kesintilerin hangi ilçeler ve mahallelerde yaşanacağı konusunda detaylar kısa sürede vatandaşlarla paylaşılacak. Elektrik kesintisinin süresi ve gerçekleşeceği saat dilimleri ise daha sonra netleşecek. İzmir’de elektrik kesintileriyle ilgili güncel bilgiler için takipte kalmak önem taşıyor.