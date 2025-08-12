İzmir’de Elektrik Kesintisi Bilgisi Var

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRILMASI DEVAM EDİYOR

İzmir’de elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi üzerinde incelemeler yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Ağustos tarihinde İzmir’in farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve kesintilerin süresi hakkında detaylar haberimizde bulunuyor. Kesintiden etkilenecek ilçelerin ve mahallelerin listesi, İzmirli vatandaşların elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlıyor. İzmir’e elektrik ne zaman dönecek? Bu sorunun yanıtları da merak ediliyor. İzmir elektrik kesintileri listesi yayımlandı ve detaylar haberimizde yer alıyor.