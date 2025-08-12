Haberler

İzmir’de Elektrik Kesintisi Bilgisi Var

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRILMASI DEVAM EDİYOR

İzmir’de elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi üzerinde incelemeler yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Ağustos tarihinde İzmir’in farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve kesintilerin süresi hakkında detaylar haberimizde bulunuyor. Kesintiden etkilenecek ilçelerin ve mahallelerin listesi, İzmirli vatandaşların elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlıyor. İzmir’e elektrik ne zaman dönecek? Bu sorunun yanıtları da merak ediliyor. İzmir elektrik kesintileri listesi yayımlandı ve detaylar haberimizde yer alıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Zerzevan Kalesi’nde Gözlem Etkinliği Yapıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, Perseid meteor yağmuru için gökyüzü gözlem etkinliği düzenlendi. Vatandaşlar, tarihi mekanın huzurunda doğa olayını izledi.
Haberler

Yahşihan’da Üç Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlüyü yakaladı ve cezaevine gönderdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.