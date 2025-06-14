İzmir’de Elektrik Kesintisi Bilgisi Yayınlandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

İzmir’de elektrik kesintisi ve Gediz elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin yaptığı açıklamaya göre 14 Haziran tarihinde İzmir’in farklı ilçelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Bu kesintiler gün içinde belirli mahallelerde yaşanacak.

HANGİ İLÇELERDE KESİNTİ OLACAK?

İzmir’de elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler ve bu ilçelerdeki mahalleler detaylandırılıyor. Vatandaşlar, elektrik kesintisi ile ilgili bilgileri dikkatlice takip ediyor ve İzmir’e elektrik ne zaman gelecek sorusunun yanıtını arıyor. İzmir’de yaşanacak elektrik kesintileri ve bu kesintilerin süreleri hakkında güncel bilgiler sağlanıyor.