İzmir’de Elektrik Kesintisi Bilgisi Yayınlandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

İzmir’de elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi üzerine araştırmalar sürüyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan duyuruya göre, 15 Nisan tarihinde İzmir’in farklı ilçelerinde çeşitli süreler boyunca elektrik kesintileri meydana gelecek. Bu kapsamda İzmir’de hangi ilçelerde ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağı merak ediliyor.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İzmir’de elektrik kesintileri konusunda detaylı liste yayınlandı. Kesinti yaşanacak ilçeler ve bu ilçelerdeki mahalleler hakkında bilgiler verilmiştir. İzmir’deki elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceği ise vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

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