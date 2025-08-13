Haberler

İzmir’de Elektrik Kesintisi Detayları Paylaşıldı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRILIYOR

İzmir’deki elektrik kesintileri ve GEDİZ elektrik kesintisi listesinin araştırmaları devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi, 14 Ağustos’ta İzmir’in bazı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri olacağını duyurdu. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İzmir’de yaşayanlar için önemli bir konu oluyor.

KESİNTİLERİN YAŞANACAĞI İLÇELER

İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesilecek ve elektrik ne zaman geri gelecek? Bu soruların yanıtları detaylarla birlikte hazırlanıyor. Elektrik kesintileri listesi İzmir’de yayınlandı. İşte İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçelerle ilgili bilgiler.

