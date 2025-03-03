İzmir’de Elektrik Kesintisi Listesi Açıklandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA ARAŞTIRMALAR

İzmir’de elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listeleri üzerine araştırmalar yürütülüyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin yaptığı açıklamaya göre 4 Mart tarihinde İzmir’in çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Bu kapsamda hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacağı ve hangi mahallelerin etkileneceği ile ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz.

İZİMİR’DE KESİNTİLERİN YAŞANACAĞI İLÇE VE MAHALLELER

İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin listesine erişmek için GEDİZ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı “İzmir Elektrik Kesintisi” bağlantısına tıklayarak bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçebilirsiniz. Bu sayede bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Özellikle “İzmir’e elektrik ne zaman gelecek?” sorusuna da burada yanıt bulmak mümkün.