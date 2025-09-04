İzmir’de Elektrik Kesintisi Listesi Yayınlandı

Haberler

İzmir’de elektrik kesintileri hakkında araştırmalar devam ediyor. GEDİZ Elektrik Dağıtım şirketinden gelen bilgilere göre 5 Eylül tarihinde İzmir’in farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. Bu kesintiler, şehirdeki bazı mahalleleri etkileyecek.

İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintilerinin olacağını merak edenler için detaylar haberimizde bulunuyor. Kesintilerin yaşanacağı mahalleler ve ilçeler hakkında bilgi paylaşılacak. Bunun yanı sıra, İzmir’e elektrik ne zaman dönecek sorusuna da yanıt verilecektir. İzmir elektrik kesintileri listesi güncellenerek kamuoyuna sunulacak.

Grammy Ödüllü Black Coffee, Antalya’da Sahne Aldı

Antalya Belek'te sahne alan Grammy ödüllü DJ Black Coffee, Afrika ritimleriyle dolu 2 saatlik etkileyici bir performans sergileyerek dinleyicileri coşturdu. Sanatçı, tek koluyla müzik yapmasıyla dikkat çekti.
Yığılca’da Orman Yangını Kontrol Altında

Yığılca'da çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının sebepleri araştırılmaya başlandı.

