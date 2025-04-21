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İzmir’de Elektrik Kesintisi Listesi Yayınlandı

İzmir’de Elektrik Kesintisi Bilgileri

GEDİZ ELEKTRİK AÇIKLAMASI

İzmir’de elektrik kesintilerine dair araştırmalar devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin yaptığı açıklamaya göre, 22 Nisan günü İzmir’in farklı ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintiler, vatandaşların günlük yaşamını etkileyecek.

BELEDİYELER VE MAHALLELER

Kesintilerin hangi ilçelerde ve mahallelerde olacağına dair detaylar açıklandı. İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve ilgili mahalleler, araştırmalar sonucunda belirlendi. Elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceği konusundaki merak ise artıyor.

İZLERİ BIRAKAN DETAYLAR

İzmir’de hangi bölgelerin kesintiden etkileneceği ve bu durumun ne zaman normale döneceği hakkında veriler güncelleniyor. İzmirli vatandaşlar için gereken bir konu olarak elektrik kesintisine dair bilgilendirmeler yapılmaya devam ediyor.

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