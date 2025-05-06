İzmir’de Elektrik Kesintisi Listesi Yayınlandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRILIYOR

İzmir’de elektrik kesintileriyle ilgili araştırmalar sürüyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi 7 Mayıs tarihinde İzmir’in farklı ilçelerinde belirli sürelerde elektrik kesintilerinin meydana geleceğini aktarıyor. Bu kapsamda, İzmir’deki çeşitli ilçelerde ve mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLLER VE MAHALLELER

İzmir genelinde hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve kesintilerin ne zaman sona ereceği konusundaki bilgiler detaylı bir biçimde aktarılıyor. İzmir’de elektrik kesintileriyle ilgili liste ve bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.