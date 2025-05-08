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İzmir’de Elektrik Kesintisi Listesi Yayınlandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİYLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin listesi hazırlanıyor. GEDİZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs tarihindeki kesintiler çeşitli ilçelerde farklı sürelerle gerçekleşecek.

İZMİR’DE HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK?

Kesintilerin yaşanacağı ilçelerin yanı sıra hangi mahallelerin etkileneceği konusunda detaylar da paylaşılıyor. İzmir’de elektriklerin ne zaman geri geleceği merak ediliyor. Bu konuda güncel bilgiler ve detaylar haberimizde yer alıyor.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ LİSTESİ YAYIMLANDI

İzmir’de planlanan elektrik kesintileriyle ilgili listeyi yayınlanmış durumda. Kesintilere dair bilgiler ve etkilenen bölgelerin listesi vatandaşlarla paylaşılıyor.

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