İzmir’de Elektrik Kesintisi Listesi Yayınlandı

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ ÇALIŞMALARI

İzmir’de elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi hakkında araştırmalar devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi, 18 Haziran günü İzmir’in farklı ilçelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağını duyuruyor. Bu durum, özellikle bazı mahallelerde vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyebiliyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

Yapılan açıklamalara göre, İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belirlendi. Vatandaşlar, İzmir’de hangi bölgelerde kesinti olacağını ve elektrik akışının ne zaman sağlanacağını öğrenmek istiyor. Detaylar haberimizde yer alıyor. Kesintilerin yaşanacağı mahalleler ve saat aralıkları ise şu şekildedir: İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı.