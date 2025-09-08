Haberler

İzmir’de Elektrik Kesintisi Yaşanacak

İZMİR’İ ETKİLEYEN ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

İzmir’de elektrik kesintileri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi 9 Eylül’de İzmir’in farklı ilçelerinde değişik sürelerde elektrik kesintisinin yaşanacağını açıkladı. Bu kapsamda, kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler belirli oldu.

KESİNTİLERİN YAŞANACAĞI İLÇELER VE MAHALLELER

İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve kesintilerin süresinin ne olacağı merak ediliyor. Detaylı kesinti listesi ile birlikte, İzmir’de elektrik ne zaman gelecek sorularına yanıt aranıyor. İzmir’deki elektrik kesintileri ile ilgili güncel bilgilere erişmek için lütfen takipte kalın.

ÖNEMLİ

Haberler

Şişli’de Tur Otobüsü Yangın Çıkardı

Şişli'de bir tur otobüsünde çıkan yangın, ön kısmını küle çevirdi. Yolcular hızlıca tahliye edilirken, park halindeki üç araç da hasar gördü. Yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.
Haberler

Türkiye Polonya’yı Geçerse Kimle Oynayacak?

Türk milli basketbol takımı, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak. Yarı finale yükselirlerse tarihi bir galibiyet serisi elde edecekler.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.