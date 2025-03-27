İzmir’de Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler

İZMİR’DEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA DETAYLAR

İzmir’deki elektrik kesintileri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. GEDİZ Elektrik Dağıtım şirketi, 28 Mart tarihi itibarıyla İzmir’in çeşitli bölgelerinde belirli sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşeceğini duyurdu. Bu durum, İzmir sakinlerini etkileyen önemli bir konu haline geliyor. Kesintiler, farklı ilçelerde ve mahallelerde farklı sürelerle yaşanacak.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

İzmir’de elektrik kesintisi yaşayan ilçeler ve buna bağlı mahalleler ise merak ediliyor. Özellikle hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve bu kesintilerin ne zaman sona ereceği hakkında sorular gündemde. GEDİZ Elektrik Dağıtım şirketinin güncel duyurusunu takip etmek, bu kesintiler hakkında bilgi almak için önemli bir adım. İzmir’deki elektrik kesintileri listesi yayınlanmış durumda.