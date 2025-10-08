İzmir’de Elektrikli Bisiklet Kazasında İki Ölü

ELEKTRİKLİ BİSİKLET KAZASINDA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir kamyonetle çarpışan elektrikli bisiklet sonucu yaşamını yitiren Suriye uyruklu Osman Haciali (33) ve Muhammed Ahmed’in (45) memleketleri olan Suriye’de toprağa verileceği ifade ediliyor. Her iki kişi de ayakkabıcılık yapıyordu ve iş çıkışı evlerine dönerken bu talihsiz kazayı yaşadıkları öğrenildi. Kaza, Gökdere Caddesi’nde dün saat 19.00 sırasında meydana geldi.

KAZA AYNI ANDA OLDU

E.G. yönetimindeki 55 AEZ 460 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Osman Haciali’nin kontrolündeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü Haciali ve yanında bulunan Muhammed Ahmed yol kenarına savruldu. Olay çağrısı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla kaza yerine ulaştı. Yapılan sağlık kontrolünde Osman Haciali’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ahmed ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı fakat doktorların bütün çabalarına karşın o da yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından jandarma, kamyonet sürücüsü E.G.’yi gözaltına aldı ve konuyla ilgili bir inceleme başlattı. İki arkadaşın Bornova Ayakkabıcılar Sitesi’nde çalıştığı ve kazanın, işten dönme yolunda gerçekleştiği belirtildi. İzmir Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan Haciali ve Ahmed’in cenazeleri, akrabaları tarafından alındı. Cenazelerin Halep, Suriye’de gömüleceği bilgisi verildi. Öyle ki, kamyonet sürücüsünün jandarma işlemleri halen devam ediyor.

