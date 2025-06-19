İzmir’de Enerji Verimliliği Eğitimi Yapıldı

EĞİTİM PROGRAMI İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) iş birliğiyle düzenlenen ‘Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri’nin üçüncüsü, İzmir’de gerçekleştirildi. Eğitimlere, İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak illerinden gelen ilgili idarelerin ruhsat ve yapı kullanma izin birimleri, meslek odaları, yapı denetim kuruluşları, malzeme üreticileri ve proje müellifleri katıldı. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen programın açılışına; İzmir Valisi Süleyman Elban, Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan ve İZODER Başkanı Emrullah Eruslu katıldı.

SANAYİ VE İMAR PLANLARI ÖNEMLİ

Programda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, “İzolasyon ya da binalardaki enerji verimliliği konusunu gündeme getirdiğimizde daha çok kullandığımız malzemelerin cinsi, kalitesi, uygulama şekline yoğunlaşıyoruz. Ama olaya imar planlarından başlamak gerekiyor. Çünkü doğru yere konumlandırmadığınız, hava sirkülasyonunu sağlayamadığınız, yapının doğru yöneliminin olmadığı yerlerde enerji konusunda israfın olacağını biliyoruz. Özellikle Akdeniz Havzası’nda olan illerimizde ısınmadan ziyade soğutma yükü çok fazla. İklim değişikliğiyle birlikte bu yük, iç kesimlere doğru da ilerlemeye başladı. İmar planları hazırlanırken hava akımlarına, binaların yerleşim yerlerinin konumlarına dikkat etmek gerekiyor” dedi.

KLİMA KULLANIMI VE PLANLAMADA YANLIŞLIK

İzmir’de 40-50 rakımın üzerindeki binalarda klima kullanımına ihtiyaç olmaması gerektiğini belirten Vali Elban, “Eğer körfezi gören binaları kademeli olarak yukarıya doğru, herkesin körfezden gelen akımı alacak şekilde planlayabilseydik soğutmayla ilgili bir yükle karşı karşıya kalmamız gerekmeyecekti. Ama sahile yakın binaların yüksek katlı olması, içerideki binaların daha düşük katlı olması yönünde planlama mantığımız var. O nedenle denizden gelen hava akımını içeri alamıyoruz. Problem planlamadan başlıyor. Artık plaza dönemine geçtik. Modern bir sera binası yapıyoruz. Bunun özellikle soğutma yükünün çok fazla olacağını hepimiz biliyoruz. Plazalarla ilgili söyleyeceğimiz çok bir şey yok ama en azından plaza olmayan konut ya da iş yeri olarak yapılan yapılarda çok fazla gereksiz cam ve benzeri imalatlara, kullanılan pencerelerin çok fazla güneş gören alanlar dışında alanlarda yapılması tercihi gibi birçok basit uygulamalarla enerji verimliliğine hizmet edilebilir” diye konuştu.

ENERJİ BAĞIMLILIĞI VE TASARRUF ÖNEMİ

Türkiye’nin enerji konusunda dışarıya bağımlılığı olduğunu vurgulayan Elban, enerji verimliliği konusuna dikkat edildiğinde dışarıya olan bağımlılıkta ciddi rahatlatma olacağını ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan ise, enerji tüketiminde son 10 yılda dünya genelinde yüzde 15 oranında bir artış görüldüğüne dikkat çekerek, “Kaynaklar azalıyor, tüketim ve ihtiyaçlar artıyor. Konfor oranımızı düşürmeden, enerjiyi üreten metotların yanı sıra tükettiğimiz enerjiden de tasarruf yolunda mühendislik çalışmaları yapmamız elzem bir durum olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

YENİ YAKLAŞIMLARIN GEREKLİLİĞİ

Bakanlığın bu konuda yaptığı çalışmalara değinen Aslan, “Ulusal Yeşil Sertifika Yönetmeliğimizi güncelledik. İmar mevzuatlarında düzenleme yaptık. Türkiye genelinde 450-500 kamu binası yapılıyor. 500 binanın yeni getirdiğimiz hesaplama modelleri ve yönetmeliğe uygun yapılmasıyla senede 600 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanacak. Konforumuzdan, yaşam standardımızdan ödün vermiyoruz. Mühendislik yaklaşımları, hesaplama modelleri getiriyoruz, uluslararası standartlara uyumu tam olarak gerçekleştiriyoruz. Sadece bununla 600 milyon kilovatsaat kamu binalarından tasarruf yapıyoruz” diye konuştu.