İzmir’de Enerji Verimliliği Eğitimleri Yapıldı

EĞİTİM PROGRAMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri’nin 3’üncüsü, İzmir’de gerçekleştirildi. Eğitim programı, İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak gibi illerden gelen ruhsat ve yapı kullanma izin birimleri, meslek odaları, yapı denetim kuruluşları, malzeme üreticileri ve proje müelliflerinin katılımıyla düzenlendi. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde yapılan açılışta; İzmir Valisi Süleyman Elban, Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan ve İZODER Başkanı Emrullah Eruslu yer aldı.

YERLEŞİM PLANI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Programda yaptığı konuşmada İzmir Valisi Süleyman Elban, energ verimliliğinin sağlanmasında izolasyon ve kullanılan malzemelere odaklanmanın ötesinde, imar planlarının da önemine dikkat çekti. “İzolasyon ya da binalardaki enerji verimliliği konusunu gündeme getirdiğimizde daha çok kullandığımız malzemelerin cinsi, kalitesi, uygulama şekline yoğunlaşıyoruz. Ama olaya imar planlarından başlamak gerekiyor. Doğru yere konumlandırmadığınız, hava sirkülasyonunu sağlayamadığınız alanlarda enerji israfının olacağını biliyoruz” dedi. Ayrıca, Akdeniz Havzası’ndaki illerde ısınmadan çok soğutma yükünün fazla olduğuna vurgu yaptı ve “İmar planları hazırlanırken hava akımlarına, binaların yerleşim yerlerinin konumlarına dikkat etmek gerekiyor” ifadesini kullandı.

PLAZA DÖNEMİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Vali Elban, İzmir’deki yüksekliklerden bahsederken, “İzmir’de 40-50 rakımın üzerindeki binalarda klima kullanımına çok ihtiyaç olmaması gerektiğini” belirtti. “Eğer körfezi gören binaları kademeli olarak yukarıya doğru planlayabilseydik, soğutma yükü ile karşılaşmamız gerekmezdi” diye ekledi. Ayrıca, modern yapıların gereksiz cam kullanımı ve çok güneş gören alanlarda yapılan pencerelerin enerji verimliliğini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Türkiye’nin enerji bağımlılığına dikkat çekerek, “Enerji verimliliği konusuna dikkat edildiğinde dışarıya olan bağımlılıkta ciddi rahatlatma olacağını” söyledi.

DÜNYA ÇAPINDA ARTAN ENERJİ TÜKETİMİ

Enerji tüketimindeki artışa değinen Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, son on yılda bu konuda dünya genelinde yüzde 15’lik bir artış yaşandığını belirtti. “Kaynakların azalması, tüketim ve ihtiyaçların artması sonucu, enerjiyi üretme metotlarının yanı sıra tüketimden tasarruf yapmamız elzem bir durum olarak karşımıza çıkıyor” dedi. Herkesin yaşam standartlarından ödün vermemesi gerektiğini belirten Aslan, yapılan çalışmalarla 500 kamu binasından yılda 600 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanacağını vurguladı. “İmar mevzuatında su tasarrufu yapmamızı sağlayacak düzenlemelerle üç kat daha fazla su koruyacağız” ifadelerini kullandı.

YENİ HESAPLAMA SİSTEMİ VE HEDEFLER

Aslan, iklim hesap bölgelerini 84’ten 730’a çıkaran hesaplama sistemini hayata geçirdiklerini ifade ederek, bu şekilde ülke genelinde yüzde 45 enerji tasarrufu sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, e-proje ile ruhsat süreçlerinin yüzde 30 azalacağını ve yılda 200 ton kağıt israfını önlemeyi planladıklarını ekledi. 2026 yılından itibaren yetki verdikleri ustalarla iş takibi yapılacağını dile getirdi.